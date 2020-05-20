شكرا لقرائتكم خبر عن نائب شربين يتقدم بطلب إحاطة بسبب انقطاع مياه الشرب منذ 10 أيام عن 15 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فوزى الشرباصى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بسبب معاناة أكثر من 15 قرية بمركز شربين محافظة الدقهلية، منذ ما يقرب من 10 أيام، من الحصول على مياه الشرب، وذلك بعد انقطاع المياه، مما تسبب فى معاناة حقيقية لقاطنى هذه القرى خاصة فى شهر رمضان وفى مستهل فصل الصيف، مما أثر بالسلب على واحدة من أبرز الخدمات فى قطاع المرافق، فى الوقت الذى لا يعلم أحد أسباب هذه المشكلة التى ألقت بظلالها على قرى المركز بالكامل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المياه كانت تعمل بصورة طبيعية خلال الفترة السابقة ومنذ ما يقرب من 10 أيام حدث انقطاع مفاجئ للمياه، ومع التواصل مع التنفيذيين حول هذه الأزمة لم يتم الوقوف على الأسباب الحقيقية، مؤكدا أن هذا الأمر يتسبب فى معاناة كبيرة للمواطنين، كما أنه ينذر بحدوث الكثير من الأمراض نتيجة عدم وجود مياه للشرب والاعتماد على مياه غير صالحة للاستهلاك اليومى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة بحث هذه المشكلة سريعا، ووضع حلول عاجلة لتوفير المياه، ومن ثم يتم الوقوف على الأسباب الفعلية ومعالجة المشكلة جذريا حتى لا تعود مرة أخرى، مؤكدا أن هناك تهالك لبعض محطات مياه الشرب، ومحطات الرفع، مما يستوجب أن يكون هناك حصر شامل لكافة المحطات المتهالكة، ومن يم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوجيهها لهذا الغرض.

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وأشار عضو البرلمان، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير لأنه يخص شريحة عريضة من المجتمع ومن ثم يجب توفير كافة الاعتمادات المالية للانتهاء من عمليات الصيانة الدورية خاصة فى فصل الصيف لعدم حدوث مشاكل تنعكس بالسلب على الخدمة.