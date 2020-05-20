رقم قياسي.. تسجيل 106 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي جائحة في فيروس كورونا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسيوس، أكد أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) سيظل مهددا لغالبية سكان العالم وأن خطره لا يزال عاليا، و”أمامنا طريق طويلة وشاقة” قبل السيطرة عليه.