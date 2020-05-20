طنجة تحتفل بـ”العواشر” زمن الجائحة.. شباب حي شعبي: نحتفل بتزيين حينا من دون تجمعات – فيديو

تحل أجواء “العواشر”، والعيد، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الحالي، في ظروف استثنائية، لم يعتد عليها المغاربة، إلا أن سكان حي في مدينة طنجة أصروا على الاحتفال بطريقتهم الخاصة، مع الحرص على تفادي التجمعات المحظورة زمن كورونا.

ورصد “اليوم 24” في حي بنكيران في عاصمة البوغاز طنجة أجواء احتفال السكان، الذين قرروا تزيين الشوارع بالأضواء، وكل مستلزمات الفرح من شرائط ملونة.

وحرص شباب الحي المذكور على صناعة أشكال تزيين تناسب الأجواء الدينية، منها أهلة، ونجوم، مؤكدين بذلك أنهم يرغبون في تقديم صورة إيجابية عن حيهم، لكن من دون الاخلال بإجراءات الوقاية الضرورية في حالة الطوارئ.

ويعتبر تزيين الأحياء، عادة، تتكرر في منطقة شمال المملكة في مناسبات مختلفة على رأسها حلول عيد الفطر.