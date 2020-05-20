فرنسا: أي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية يعد “انتهاكاً خطيراً” وسنرد عليه

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، أن أي تحرك إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيُعد انتهاكاً خطيراً.

‏وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قبل قليل، أمام مجلس الأمن الدولي: “سنعتبر أي تحرك من إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية انتهاكاً خطيراً”.

وأشار إلى أن فرنسا تعمل مع شركائها الأوربيين للتوصل إلى إجراءات مشتركة من أجل الرد على أي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأجمع أعضاء الاتحاد الأوربي في مجلس الأمن (بلجيكا، وأستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا)، ‏على أن ضم الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية يتعارض مع القانون الدولي، متشبثين بأن “حل الدولتين هو طريق السلام”.

وقال أعضاء الاتحاد الأوربي: “لن نعترف بأي تغيير على حدود 1967 من دون اتفاق الإسرائيليين، والفلسطينيين‏”، مطالبين الاحتلال بالامتناع عن أي قرار أحادي يتعارض مع القانون الدولي‏.