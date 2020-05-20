شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. العراق تعلن اعتقال المرشح المحتمل لخلافة البغدادي في داعش والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020 أعلنت العراق مساء اليو الأربعاء، إعتقال المرشح المحتمل لخلافة ابوبكر البغدادي في قيادة تنظيم داعش الإرهابي . وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن جهاز المخابرات العراقي اعلن اعتقال الخليفة المحتمل لأبو بكر البغدادي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. العراق تعلن اعتقال المرشح المحتمل لخلافة البغدادي في داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.