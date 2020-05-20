شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع يكشف رغبة شباب أتراك من أنصار حزب أردوغان مغادرة بلادهم والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020

كشف استطلاع رأي أجرته شركة أبحاث تركية عن أن 62.5% من الشباب الأتراك يريدون العيش خارج البلاد لو توفرت لهم الإمكانية لذلك.



وقال الاستطلاع إن غالبية هؤلاء الشباب من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة التركية، الأربعاء، فإن الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة الاشتراكية الديمقراطية في تركيا، شمل 12 مدينة، بمشاركة 600 شابا في مراحل عمرية تتراوح بين 15-25 عامًا، بينهم 51% من الذكور و48.7% من الإناث.

وبلغ المؤيدين لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، من المشاركين في الدراسة 74.4%، أما مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم، فبلغت نسبتهم 47.3%، فيما بلغت نسبة مؤيدي حزب الحركة القومية 68.6%.

وبلغت نسبة الطلاب من المشاركين بالاستطلاع 61.7%، فيما بلغت نسبة العاملين 19%، أما نسبة الباحثين عن العمل فبلغت 9%، مقابل 7.3% ممن توقفوا عن البحث عن العمل.

كما أعرب 72.2% من المشاركين عن رغبتهم في السفر والاستقرار بسويسرا، حتى وإن كان الدخل سيقل إلى النصف.

وبخصوص التعليم ذكر أن 27.8% من المشاركين أن الجامعات في تركيا لا توفر الإعداد الكافي اللازم للطلاب للعثور على عمل.

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وكشف 10.5% منهم أنهم لا يستطيعون التعبير عن أفكارهم بحرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن 23.5% فقط يرون غير ذلك.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال تمل قره ملا أوغلو، زعيم حزب السعادة التركي المعارض، إن معدل هجرة العقول الشابة من تركيا ارتفع بنحو 63%، مطالبًا نظام الرئيس، أردوغان، بعدم تهميش وملاحقة المعارضين، وتصنيفهم كإرهابيين.

ولفت إلى أن "الغالبية من المهاجرين تتشكل من الشباب في مرحلة التعليم العالي الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاما"، مؤكدا أن "الوضع واضح وجلي للجميع، غير أن رجب طيب أردوغان، يزعم أن عملية هجرة العقول توقفت، بل يزعم أن تركيا أصبحت تجذب عقولا من الخارج”.

وكشفت إحصائيات رسمية تركية صادر عن معهد الإحصاء الحكومي، في يوليو/تموز 2019، أن 137 ألف تركي تقريبًا هجروا بلادهم خلال العام 2018، بمعدل يقترب من 11 ألفا و400 كل شهر، و381 شخصًا يوميا، وبزيادة نحو 20% مقارنة بالعام السابق عليه.

جاء ذلك حسب تقرير صادر عن المعهد الإحصاء ، تحت عنوان:"إحصائيات الهجرة الدولية".، كشف عن تزايد أعداد المهاجرين من تركيا خلال العام الماضي، حيث غادر البلاد 323 ألفًا و918 شخصًا 53.3% منهم ذكور و46.7% من الإناث، بزيادة بلغت 27.7% مقارنة مع 2017

ومن بين هذا العدد 187 ألفا و178 شخصًا من الأجانب، و136 ألف و740 من الأتراك.

وبحسب البيانات، فإن أغلب المهاجرين من فئة الشباب، فمن غادروا البلاد من الفئة العمرية ما بين 25 و29 يحتلون المرتبة الأولى بين المهاجرين، بنسبة 15,7%، مقابل 13.2 للفئة العمرية بين 20 و24، وبنفس النسبة للفئة العمرية من 30 إلى 34 عاما