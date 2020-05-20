شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. «الصحة العالمية» تسجل أسوأ حصيلة لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الأن.

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وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة، في حين الخليج 365 الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.

وفي هذا السياق قال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: “مازال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء، نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة”.

وجاء الرقم الاعلى من حالات الإصابة، الأربعاء، في روسيا، التي سجلت وحدها أكثر من 8 آلاف حالة، فيما سجلت الولايات المتحدة والهند، أكثر من 5 آلاف حالة، بينما سجلت تشيلي أكثر من 4 آلاف حالة، والبرازيل أكثر من 3 آلاف حالة.