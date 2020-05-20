“منع العيديات والصلاة في البيت”.. الإمارات تعلن إجراءات مواجهة كورونا في العيد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:15 مساءً, 20 مايو 2020 م المناطق_الرياض كشف “عبدالرحمن الشامسي” المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الإماراتية عن إجراء جديد في المساجد بشأن صلاة عيد الفطر المبارك.

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