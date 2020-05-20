شكرا لقرائتكم خبر عن إخفاؤه في صندوق.. أمريكا تعتقل مهربي «غصن» خارج اليابان والان نبدء بالتفاصيل
ومن المقرر أن يمثل مايكل وبيتر تايلور أمام قاضٍ في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وفقًا لوثائق المحكمة، التي لم تذكر أي محامين للدفاع.
وكان مايكل والد بيتر عضوا في وحدة، القبعات الخضراء، إحدى وحدات القوات الخاصة من النخبة بالجيش الأمريكي.
وتمكن الإثنان من إخراج غصن من اليابان من خلال التظاهر بأنهما موسيقيان وإخفائه في صندوق يبدو وكأنهما يحملان آلة موسيقية.
واعتقل غصن، الذي قاد في السابق تحالف رينو ونيسان ميتسوبيشي موتورز، في نوفمبر 2018 في اليابان واتهم بجرائم مالية.
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