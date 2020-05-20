شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: شفاء 1018 وإصابة و941 بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مسؤولون في حكومة الإمارات للصحفيين مساء اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة لمصابين بالفيروس من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 233 حالة.
كما تم تسجيل 1018 حالة شفاء جديدة تعافت تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 11 آلفا و809 حالات.
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