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إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 1.5 مليون

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ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغت مليونا و528235 شخصا بزيادة 23405 حالات عن الإحصاء السابق. وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 1324 حالة إلى 91664 .

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية الوفيات والإصابات بمرض كوفيد-19 حتى الرابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي يوم 19 مايو أيار مقارنة باليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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