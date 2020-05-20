شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعتقل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الأربعاء، اعتقال المرشح لخلافة الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن جهاز المخابرات الوطني تمكن من إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأضاف، أن الإرهابي شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم داعش الإرهابي ، وعمل مع التنظيم كقيادي منذ زمن الارهابي ابو مصعب الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه.

وأشار الى أنه تم إجراء التحقيقات اللازمة مع الإرهابي في جهاز المخابرات الوطني .