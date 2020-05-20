شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تهديد إسرائيل يوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل
ودعا ملادينوف، في جلسة افتراضية عقدت اليوم لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، إسرائيل إلى التخلي عن تهديدها، مفيداً أن التهديد الإسرئيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين، ويغلق الباب أمام تجديد المفاوضات، ويهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي قدما وجهود الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وأعرب ملادينوف، عن قلقه إزاء قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على التعامل مع تفش محتمل لكرورنا وخاصة في غزة، حيث يوجد نقص في المستلزمات الأساسية.
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