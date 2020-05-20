الاستخبارات تعتقل شخصا بالرمادي مكلف بجمع المعلومات 'للدواعش'

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن اعتقال شخص في الرمادي مكلف بجمع المعلومات "للدواعش".
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعملية نوعية وكمين محكم تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع الفوج الأول لواء ٣٨ من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قرية البو طيبان بالرمادي _ الانبار".
واضافت انه "من الذين كانوا ومازالوا يقومون بجمع المعلومات عن قطعاتنا العسكرية والمتعاونين معها وتزويد الدواعش بها"، مشيرا الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
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