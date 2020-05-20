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11 اصابة جديدة بكورونا في اربيل والسليمانية

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سجلت دائرتا الصحة في اربيل والسليمانية، الاربعاء، 11 اصابة جديدة بفايروس .

وقالت دائرة صحة اربيل في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ثمان اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

 

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واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

 

فيما اعلنت دائرة صحة السليمانية، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بالفايروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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