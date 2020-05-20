11 اصابة جديدة بكورونا في اربيل والسليمانية

وقالت دائرة صحة اربيل في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ثمان اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

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واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

فيما اعلنت دائرة صحة السليمانية، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بالفايروس.