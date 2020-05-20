نشرت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، احصائية كاملة بعدد حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات منذ الـ21 من نيسان الحالي ولغاية اليوم. وادناه موقف حوادث واسباب حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات لمدة شهر كامل:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالارقام.. احصائية بحرائق المحاصيل الزراعية منذ الـ21 من نيسان الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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