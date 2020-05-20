قائممقام الموصل: سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة

اعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي، الاربعاء، انه سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة.
وقال الاعرجي في حديث لـ الخليج 365، انه "سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة بحسب قرار خلية الأزمة".
أما فيما يخص حظر التجوال الشامل، اكد الاعرجي "اننا ننتظر توجهيات خلية الأزمة المركزية فيما اذا منحتنا الصلاحيات لإتخاذ قرارات تتناسب مع وضع المحافظة أو ستلزمنا بحظر التجوال الشامل مثل باقي المحافظات العراقية".
كانت هذه تفاصيل خبر قائممقام الموصل: سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.