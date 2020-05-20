قائممقام الموصل: سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة

اعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي، الاربعاء، انه سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة.

وقال الاعرجي في حديث لـ الخليج 365، انه "سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة بحسب قرار خلية الأزمة".

أما فيما يخص حظر التجوال الشامل، اكد الاعرجي "اننا ننتظر توجهيات خلية الأزمة المركزية فيما اذا منحتنا الصلاحيات لإتخاذ قرارات تتناسب مع وضع المحافظة أو ستلزمنا بحظر التجوال الشامل مثل باقي المحافظات العراقية".