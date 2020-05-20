راضي شنيشل يجتاز الخطوط الحمراء في نفط الوسط

2020-05-20 | 21:29
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ارسلت إدارة نادي نفط الوسط، كتاب استدعاء لمدرب الفريق راضي شنيشل على خلفية حضور مؤتمر المدربين والهيئة التطبيعية والذي حضره ثلاثة مدربين فقط.
وقال أمين سر النادي سعد كاظم في بيان إن "الإدارة طلبت استدعاء المدرب راضي شنيشل للاستفهام عن سبب حضوره المؤتمر مع الهيئة التطبيعية رغم أن الإدارة قاطعت المؤتمر بالاتفاق مع جميع الأندية".
وأشار إلى أن "الإدارة أبلغت المدرب بوقت سابق عدم موافقتها حضوره المؤتمر لأنه لم يأتي وفق السياقات المهنية ويعد تدخل بعمل الإدارة وترفض الأندية الاتصال المباشر بالمدربين دون ايعاز ادارات الأندية".
تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة مدربين فقط حضروا الاجتماع هم راضي شنيشل وباسم قاسم وحسن أحمد.
وأشار إلى أن "الإدارة أبلغت المدرب بوقت سابق عدم موافقتها حضوره المؤتمر لأنه لم يأتي وفق السياقات المهنية ويعد تدخل بعمل الإدارة وترفض الأندية الاتصال المباشر بالمدربين دون ايعاز ادارات الأندية".
تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة مدربين فقط حضروا الاجتماع هم راضي شنيشل وباسم قاسم وحسن أحمد.
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