أوكرانيا تتجه لاستئناف مفاوضات إنهاء النزاع مع روسيا بعد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن المفاوضات الرامية لإنهاء النزاع مع روسيا يمكن أن تستأنف بمجرد انحسار تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بمناسبة مرور عام على تنصيبه: "يجب أن نتحدث إليهم ويجب أن نتوصل إلى اتفاقات"، في إشارة إلى روسيا.

وأضاف: "الوضع صعب في هذه الظروف الآن لكننا تحدثنا إلى ألمانيا وفرنسا ويوافق الجميع على أنه بعد انحسار كورونا يجب أن نعقد اجتماعا بصيغة نورمندي".

وكانت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا انهارت بعدما أطاحت الانتفاضة الشعبية عام 2014 بالرئيس المدعوم من الكرملين في كييف.

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وضمت روسيا لاحقا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، ومذاك، قتل أكثر من 13 ألف شخص في النزاع.

وعقد قادة من أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا قمة لإنهاء الحرب الوحيدة في أوروبا في ديسمبر/كانون الأول الماضي في باريس، وأعقبتها بوادر تراجع التصعيد وتبادل الأسرى.

واتفق الزعماء حينها على عقد اجتماعهم المقبل بموجب "صيغة نورمندي" الرباعية بعد 4 أشهر، لكن تفشي فيروس كورونا المستجد وإغلاق الحدود جعل عقد الاجتماع مستحيلا.

وسجلت أوكرانيا التي خففت في وقت سابق من هذا الشهر الإغلاق المفروض منذ آذار/مارس، 19230 إصابة بالفيروس القاتل و564 وفاة. وأضاف الرئيس الأوكراني أنه مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بأي شكل".