السودان يرفض وجود عسكريين بالبعثة الأممية لدعم السلام

قال الفريق أول شمس الدين كباشي، عضو المجلس السيادي السوداني، إن السودان يرفض وجود عسكريين في البعثة الأممية التي طلبها رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنقاذ الوثيقة الدستورية.



وأكد شمس الدين الكباشي، خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوربي بالخرطوم روبرت فان دن دوول، أن حكومة حمدوك جادة وملتزمة في التوصل لسلام شامل ينهي جذور الحرب في البلاد.

وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن كباشي أبلغ سفير الاتحاد الأوروبي، رفض السودان للوجود العسكري الأممي داخل أراضيه، وأنه يرحب بالبعثة المدنية الفنية.

وأضاف "قمر الدين" أنه في إطار مساعدة الاتحاد الأوروبي للسودان في مكافحة جائحة كورونا ستصل البلاد طائرات تحمل العديد من المساعدات الطبية والوقائية لمكافحة الجائحة والمساعدة في إجلاء الرعايا الأجانب في رحلة العودة.





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وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس السيادة الفريق شكس الدين كباشي، أن بلاده تسعى لمعالجة مسالة العالقين السودانيين في الدول الأخرى، متي ما توفرت الظروف الملائمة لذلك.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي روبرت فان دن دوول، أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء والأفكار وتبادل المعلومات حول مكافحة جائحة كورونا ومتابعة تطورات مفاوضات السلام السودانية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعم كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام والخطوات الإصلاحية الاقتصادية التي تقوم بها حكومة الفترة الانتقالية بالسودان.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة السودانية، أنها تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على ولاية مجلس الأمن الدولي لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية في البلاد.

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