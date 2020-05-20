البحرين تسجل 234 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3568 المزيد

سجلت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 3568، بعد تسجيل 234 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 255633 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 4308، بينها 9 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 4299 بالمستقرة، وسجلت البلاد 12 حالة وفاة بالمرض.