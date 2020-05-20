بومبيو يصف إيران بـ"الخطر الأكبر" في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن بلاده مستمرة في حملة الضغط على إيران لتعود للتصرف كدولة طبيعية، مؤكدا أن طهران هي الخطر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.



وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على طهران، شملت وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، لتسببه في مقتل الكثير من المتظاهرين الإيرانيين.

وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة" الصينية، بسبب أنشطة متعلقة بإيران".

كما أنها فرضت مؤخرًا عقوبات على طهران، تشمل 15 فردا و5 كيانات إيرانية، كما أن العقوبات تشمل 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات.

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وضاعفت العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ أغسطس/آب 2018، واتسعت خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية الأمريكي، "نأمل أن ترى القيادة الفلسطينية أن خطة السلام في مصلحتها"

من جانب آخر رحب بومبيو، بالتسوية السياسية الأخيرة بين الرئيس الأفغاني ومنافسه.

والأحد الماضي، وقّع الرئيس أشرف غني، وعبد الله عبد الله، اتفاقا أنهى الجمود السياسي في البلد الذي انهكته الحرب على الإرهاب.

وذكر متحدث باسم الرئيس الأفغاني، أن غني ومنافسه عبد الله عبد الله وقعا اتفاقا لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر ما عرقل التقدم صوب السلام