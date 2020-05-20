شكرا لقرائتكم المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة البغدادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن جهاز المخابرات العراقي، الأربعاء، اعتقال المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية إن "جهاز المخابرات الوطني تمكن من إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي".

كما أضاف أن "الإرهابي شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم داعش، وعمل مع التنظيم كقيادي منذ زمن الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه".

إلى ذلك أشار إلى أنه "تم إجراء التحقيقات اللازمة مع الإرهابي في جهاز المخابرات الوطني".