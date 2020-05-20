شكرا لقرائتكم آبل وغوغل في قلب المعركة.. تعاون لتتبع كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت شركتا آبل وغوغل، الأربعاء، تطبيق الهاتف الذكي الذي طال انتظاره لإعلام الناس تلقائياً إذا كانوا قد تعرضوا للفيروس التاجي المستجد أم لا.

وقالت الشركتان إن 22 دولة والعديد من الولايات الأميركية تخطط بالفعل لوضع تطبيقات هاتف طوعية باستخدام برامجها.

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كما تعتمد على تقنية بلوتوث اللاسلكية للكشف عن الوقت الذي قضى فيه شخص ما قام بتنزيل التطبيق بالقرب من مستخدم تطبيق آخر، ثبتت إصابته بكورونا.

وحاولت العديد من الحكومات بالفعل، دون جدوى، طرح تطبيقات الهاتف الخاصة بها لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19، لكنها واجهت مشاكل فنية على هواتف آبل وأندرويد ولم يتم اعتمادها على نطاق واسع.

إلى ذلك غالباً ما يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) لتتبع موقع الأشخاص، وهو ما تحظره آبل وغوغل من أداتهم الجديدة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والدقة.