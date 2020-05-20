تشليح سيارة بقوة السلاح في بلدة الخضر البقاعية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​مدينة بعلبك​ عن أنه تم تشليح ​سيارة​ نوع ​مرسيدس​ 230 موديل سنة 2010 لون اسود، و ذلك عند الساعة 6 مساء اليوم في ​بلدة الخضر​ في ​البقاع​.

وقد علم أن اصحاب السيارة من ​عرسال​ وقدموا الى ​كنيسة​ طليا بعد اتفاق مع اشخاص عبر الانترنت لشراء سيارة نوع روفر حديث، و قد تم استدراجهم الى داخل احياء بلدة الخضر و تشليحهم سيارتهم بقوة السلاح.

تجدر الإشارة إلى أن الأفراد الذين قاموا بعملية التشليح كانو يستقلون سيارة هيونداي .