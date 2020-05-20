تشليح سيارة بقوة السلاح في بلدة الخضر البقاعية

أفاد مراسل "الخليج 365" في مدينة بعلبك عن أنه تم تشليح سيارة نوع مرسيدس 230 موديل سنة 2010 لون اسود، و ذلك عند الساعة 6 مساء اليوم في بلدة الخضر في البقاع.
وقد علم أن اصحاب السيارة من عرسال وقدموا الى كنيسة طليا بعد اتفاق مع اشخاص عبر الانترنت لشراء سيارة نوع روفر حديث، و قد تم استدراجهم الى داخل احياء بلدة الخضر و تشليحهم سيارتهم بقوة السلاح.
تجدر الإشارة إلى أن الأفراد الذين قاموا بعملية التشليح كانو يستقلون سيارة هيونداي .
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