تسجيل إصابة جديدة بكورونا في مجدل عنجر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن تسجيل إصابة جديدة بالكورونا في ​مجدل عنجر​ بعد نتيجة السيدة ر. ي. التي أتت إيجابية وبذلك ارتفع عدد ​الإصابات​ ليصل إلى 14 حالة إصابة في ظل ارتفاع في حجم الإجراءات التي تتخدها ​البلدية​ باشراف رئيس البلدية سعيد ياسين الذي اتخذ قرار بإقفال مختلف المحال والمؤسسات التجارية في كل نطاق مجدل عنجر وحتى المؤسسات التي تقع على الطريق الدولية في منطقة المصنع.

وفي هذا السياق يعمل فوج التدخل السادس في ​الجيش اللبناني​ على تسيير دوريات على مدار الساعة لمنع إي تجمع ومساعدة البلدية في تطبيق اجراءاتها الصارمة. وعملت اليوم ​وزارة الصحة​ على إجراء أكثر من 100 فحص جديد.