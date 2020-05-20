مستشفى بيروت الحكومي: استقبلنا 17 حالة مشتبه بإصابتها بالكورونا نقلت من مستشفيات أخرى

أكد التقرير اليومي ل​مستشفى بيروت الحكومي​ عن آخر المستجدات حول فيروس "كورونا"، أن "المستشفى أجرى 549 فحصاً مخبرياً، وبلغ مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبرياً إصابتها بالفيروس والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى 35 إصابة، وتم استقبال 17 حالة مشتبه بإصابتها نقلت من ​مستشفيات​ أخرى".

وأوضح أن "7 حالات تماثلت للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة العوارض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس في المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 184 حالة شفاء، وتم إخراج 12 إصابة إلى ​الحجر المنزلي​ بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي".