أكد التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي عن آخر المستجدات حول فيروس "كورونا"، أن "المستشفى أجرى 549 فحصاً مخبرياً، وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بالفيروس والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى 35 إصابة، وتم استقبال 17 حالة مشتبه بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى".
وأوضح أن "7 حالات تماثلت للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة العوارض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس في المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 184 حالة شفاء، وتم إخراج 12 إصابة إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت الحكومي: استقبلنا 17 حالة مشتبه بإصابتها بالكورونا نقلت من مستشفيات أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.