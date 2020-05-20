حماية المستهلك تغلق محلا غير شرعي بكسروان بتوجيه من نعمة

اغلقت فرق حماية المستهلك محل غير شرعي في منطقة العقيبة كسروان بالشمع الأحمر وذلك بإشارة من القضاء المختص وبمؤازرة من مديرية امن الدولة.، وذلك بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة.
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