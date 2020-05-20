حماية المستهلك تغلق محلا غير شرعي بكسروان بتوجيه من نعمة

اغلقت فرق ​حماية المستهلك​ محل غير شرعي في منطقة العقيبة ​كسروان​ بالشمع الأحمر وذلك بإشارة من القضاء المختص وبمؤازرة من مديرية امن الدولة.​​​​​​، وذلك بتوجيه من ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​. إضغط للمزيد

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