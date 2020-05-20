خير الدين: لا يجوز ان يكون هناك خطة دون مشاركة جمعية المصارف

أكد الوزير الأسبق ​مروان خير الدين، في حديث تلفزيوني، "ضرورة ان يقتنع الجميع ان ​الدولة​ صرفت ​المال​ عبر عجز متراكم وسياسات خاطئة عمرها 30 سنة، ويجب ان يكون هذا الحل مرتبط نوعاً ما بعدد السنين، ولا يمكن ان يكون الحل سريع وبضربة واحدة، ومن غير المقبول مد اليد على اموال الناس والمودعين، وانما يجب الذهاب الى خطة واضحة تستطيع الدولة من خلالها تسديد ديونها".

ولفت خير الدين الى ان "المصارف تتمتع بعلاقات قوية وجيدة مع ​صندوق النقد الدولي​ وهي تجتمع بالوفود التي تأتي من الخارج مراراً، وبالتالي على الدولة الاستفادة من هذا الامر والاستعانة بالمصارف من اجل التفاوض على خطة جيدة للبلد، ولا يجوز بتاتاً ان يكون هناك خطة بمشاركة فريق دون سواه او بتغيّب ​جمعية المصارف​".