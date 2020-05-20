صفير: لا يمكن تحقيق الإستقرار المالي أو النمو ببلد يتنصل أحاديا من دفع ديونه

أشار رئيس ​جمعية المصارف​ في ​لبنان​ ​سليم صفير​ في مداخلة أمام ​لجنة المال والموازنة​ النيابية حول الخطة ال​اقتصاد​ية البديلة للجمعية، إلى أنه "لا يمكن تحقيق الإستقرار المالي أو النمو الاقتصادي في بلد يتنصل أحادياً من دفع ديونه، أو يستملك بشكل غير قانوني، أو يتدخل في العقود الخاصة".

وأكد صفير أن "​المصارف اللبنانية​ لا تطالب بخطة bail out لأننا لسنا بحاجة إليها، إن قطاعنا سليم وكل ما نحتاجه هو ان تسدد لنا الحكومة ما اقترضته منا وذلك في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن "جمعية المصارف ترغب في ان تكون جزءا من الحل ونحن مستعدون لمناقشة الحكومة حول آلية اعادة سداد ترضي الطرفين وتتماشى مع قدرة لبنان على الدفع ومع قوانينا ودستورنا".

وشدد صفير على أن "رؤيتنا ترتكز على تنويع الاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج حيث ترتفع حصتنا الانتاجية".