تسجيل أول إصابة بكورونا في بلدة المرج البقاعية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن أن بلدة ​المرج​ سجلت اول حالة ​كورونا​ تحمل توقيع الطالب الجامعي ع. ح.الذي كان قد وصل من ​اوكرانيا​ منذ 11 يوما . واتت نتيجة فحص ال PCR للشاب إيجابية ويخضع حاليا للحجر الصحي في المنزل.

وباشرت بلدية المرج بإجراءات مشددة في البلدة منذ الليلة وسيتم المباشرة بإجراء فحوصات عشوائية وللحالات يشتبه باختلاط المصاب معها. وطالب رئيس البلدية منور الجراح الأهالي بالمزيد من التعاون والالتزام بالابتعاد وتنفيذ كل إجراءات الوقاية حتى لا يتم زيادة في عدد الاصابات.