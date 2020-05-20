الأمم المتحدة: على إسرائيل التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في ​الشرق الأوسط​، ​نيكولاي ملادينوف​، ​إسرائيل​ إلى"التراجع عن تهديداتها بضم" أجزاء من ​الضفة الغربية​، وخلال اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي​، حث القادة الفلسطينيين "على العودة إلى المحادثات مع كافة أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط"، في إشارة إلى ​الولايات المتحدة​، ​روسيا​، ​الاتحاد الأوروبي​ و​الأمم المتحدة​.

وقال المنسق: "أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة والتوصل سريعا لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في تحقيق السلام".

وجاءت دعوته بعد كشف كبار المسؤولين الإسرائيليين عن خطط لضم غير شرعي لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة لصالح سكان المستوطنات، بما يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية بهذا الشأن.