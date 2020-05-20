الصحة المصرية: تسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 21 حالة

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة المصرية​ خالد مجاهد ، عن "تسجيل 745 حالة جديدة مصابة ب​فيروس كورونا​، بالإضافة إلى وفاة 21 شخص، ليلبغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 14229 حالة، من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة".

وأشار مجاهد إلى "خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم، وتخضع جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​".