وزير داخلية الوفاق: لولا تدخل الإمارات الخبيث لما حدثت أزمة ليبيا

اعتبر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، أن "الأزمة الليبية ما كانت لتكون لولا التدخل الإماراتي الخبيث في شؤون ليبيا الداخلية"، مشيراً الى ان "الإمارات عملت على إرسال الأسلحة إلى الجيش الوطني الليبي، في تحد لقرارات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وحرضت على العنف عبر وسائل الإعلام المضللة، سعيا وراء سراب حلمها بخلق مشروع دكتاتوري".
هذا وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "لن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن القوى المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت".
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