وزير داخلية الوفاق: لولا تدخل الإمارات الخبيث لما حدثت أزمة ليبيا

اعتبر وزير الداخلية في ​حكومة الوفاق​ الليبية فتحي باشاغا، أن "​الأزمة​ الليبية ما كانت لتكون لولا التدخل ​الإمارات​ي الخبيث في شؤون ​ليبيا​ الداخلية"، مشيراً الى ان "الإمارات عملت على إرسال الأسلحة إلى ​الجيش الوطني​ الليبي، في تحد لقرارات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وحرضت على ​العنف​ عبر وسائل الإعلام المضللة، سعيا وراء سراب حلمها بخلق مشروع دكتاتوري".

هذا وكان ​وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي​ ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "لن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن القوى المتقاتلة تهدف إلى ​تحقيق​ مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت".