الشيخ حسون: الجيش السوري وضع كل طاقاته وامكاناته في خدمة المقاومة الفلسطينية

أكد مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، في حديث تلفزيوني، ان "الاحتلال عصابة جاءت إلى فلسطين لتزوير التاريخ، والقدس هي بيروت ودمشق وعمان وحيفا والضفة الغربية"، مشدداً على "عدم التخلي عن فلسطين بأرضها وقدسها وجبالها".
ولفت الشيخ حسون الى ان "أصوات قادة محور المقاومة اليوم كانت قلباً واحداً بشأن قضية القدس، والجيش السوري وضع كل طاقاته وامكاناته في خدمة المقاومة الفلسطينية، والبعض انفق مبالغ مالية هائلة من أجل تدمير سوريا"، موضحاً ان "دمشق دفعت الثمن الأغلى في تاريخها بسبب الجرائم التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية".
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