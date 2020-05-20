الشيخ حسون: الجيش السوري وضع كل طاقاته وامكاناته في خدمة المقاومة الفلسطينية

أكد مفتي ​سوريا​ الشيخ أحمد بدر الدين حسون، في حديث تلفزيوني، ان "الاحتلال عصابة جاءت إلى ​فلسطين​ لتزوير التاريخ، و​القدس​ هي ​بيروت​ ودمشق وعمان وحيفا و​الضفة الغربية​"، مشدداً على "عدم التخلي عن فلسطين بأرضها وقدسها وجبالها".

ولفت الشيخ حسون الى ان "أصوات قادة محور المقاومة اليوم كانت قلباً واحداً بشأن قضية القدس، و​الجيش السوري​ وضع كل طاقاته وامكاناته في خدمة ​المقاومة الفلسطينية​، والبعض انفق مبالغ مالية هائلة من أجل تدمير سوريا"، موضحاً ان "دمشق دفعت الثمن الأغلى في تاريخها بسبب الجرائم التي ارتكبتها ​الجماعات التكفيرية​".