جهاز المخابرات العراقي: إعتقال المرشح لخلافة تنظيم داعش الإرهابي

أعلن جهاز المخابرات العراقي "اعتقال المدعو عبد الناصر قرداش، وهو الشخص المرشح لخلافة زعيم "داعش" الإرهابي ​أبو بكر البغدادي​". هذا وكانت القوات العراقية، قد أعلنت في نهاية تشرين الاول 2019 قتل زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أميركية في شمال غربي سوريا".

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