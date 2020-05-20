أعلن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، عن أنه قد يستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في واشنطن أو في منطقة قريبة منها بعد أن ألغي الاجتماع وسط المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا، مشيرا في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "أدرس تغيير ترتيبات قمة مجموعة السبع، لتكون في الموعد ذاته أو موعد قريب في واشنطن العاصمة في منتجع كامب ديفيد الأسطوري"، مؤكدا أن "الأعضاء الآخرون بدأوا كذلك العودة للحياة الطبيعية، ستكون إشارة عظيمة للجميع- العودة للحياة الطبيعية!".
وكان قد اعتبر ترامب أن تسجيل الولايات المتحدة لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم "وسام شرف" يفتخر به، مشيرا إلى أنه "عندما يقال أننا نتصدر العالم من حيث عدد الإصابات فهذا يعني أننا نجري عددا أكبر من اختبارات الكشف، مقارنة بغيرنا، أعتبر هذا الأمر باعثا على الاحترام، لأنه يدل على أن فحوصاتنا أفضل بكثير، لهذا أنا أعتبر ذلك وسام شرف، وتقديرا عظيما لقدرتنا على الاختبار وللجهود التي تبذلها الأطقم الصحية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: قد أستضيف قمة مجموعة السبع الملغاة في وقت سابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.