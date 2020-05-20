ترامب: قد أستضيف قمة مجموعة السبع الملغاة في وقت سابق

أعلن الرئيس الأميريكي ​دونالد ترامب​، عن أنه قد يستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في واشنطن أو في منطقة قريبة منها بعد أن ألغي الاجتماع وسط المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا، مشيرا في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "أدرس تغيير ترتيبات قمة مجموعة السبع، لتكون في الموعد ذاته أو موعد قريب في واشنطن العاصمة في منتجع كامب ديفيد الأسطوري"، مؤكدا أن "الأعضاء الآخرون بدأوا كذلك العودة للحياة الطبيعية، ستكون إشارة عظيمة للجميع- العودة للحياة الطبيعية!".

وكان قد اعتبر ترامب أن تسجيل ​الولايات المتحدة​ لأكبر عدد من الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد على مستوى العالم "وسام شرف" يفتخر به، مشيرا إلى أنه "عندما يقال أننا نتصدر العالم من حيث عدد الإصابات فهذا يعني أننا نجري عددا أكبر من اختبارات الكشف، مقارنة بغيرنا، أعتبر هذا الأمر باعثا على الاحترام، لأنه يدل على أن فحوصاتنا أفضل بكثير، لهذا أنا أعتبر ذلك وسام شرف، وتقديرا عظيما لقدرتنا على الاختبار وللجهود التي تبذلها الأطقم الصحية".