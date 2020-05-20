الصحة المغربية: تسجيل حالة وفاة واحدة و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ عن "تسجيل حالة وفاة واحدة و110 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 194 و​الإصابات​ إلى 7133"، موضحة ان "عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 98871 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.