الخامنئي: محو دولة إسرائيل لا يعني محو اليهود

أشار المرشد الإيراني السيد علي خامنئي في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي اليوم، إلى أن "محو دولة ​إسرائيل​ لا يعني محو ​اليهود​"، معتبرا أنه "نحن لا شأن لنا بالشعب اليهودي، و محو إسرائيل يعني أن يختار ​المسلمون​ و​المسيحيون​ واليهود ​الفلسطينيون​ حكومتهم بأنفسهم، وأن يطردوا الغرباء والأوباش أمثال رئيس الحكومة الإسرائيلية ​بنيامين نتانياهو​".

ولفت في تصريحه إلى أنه "هذا معنى محو إسرائيل، وهذا ما سيحصل".