الخامنئي: محو دولة إسرائيل لا يعني محو اليهود

أشار المرشد الإيراني السيد علي خامنئي في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي اليوم، إلى أن "محو دولة إسرائيل لا يعني محو اليهود"، معتبرا أنه "نحن لا شأن لنا بالشعب اليهودي، و محو إسرائيل يعني أن يختار المسلمون والمسيحيون واليهود الفلسطينيون حكومتهم بأنفسهم، وأن يطردوا الغرباء والأوباش أمثال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو".
ولفت في تصريحه إلى أنه "هذا معنى محو إسرائيل، وهذا ما سيحصل".
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