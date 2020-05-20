السلطات الجزائرية: تسجيل 7 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية عن "تسجيل 7 ​وفيات​ و165 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 568، و​الإصابات​ إلى 7542 في عموم البلاد".

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