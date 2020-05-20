المطران حنا: مدينة القدس وفيّة لكل من يدافع عنها بهذا الزمن الذي كثر فيه المطبعون

أكد رئيس أساقفة سبسطيا للروم الأرثوذكس في القدس المطران عطا الله حنا، في حديث تلفزيوني،ان "لقاء دمشق والقدس هو لقاء الجرح الواحد، ونحن في يوم القدس العالمي نوجه التحية لكل الذين يدافعون عن القدس"، مشيراً الى ان "مدينة القدس وفيّة لكل من يدافع عنها في هذا الزمن الذي كثر فيه المطبعون".
ولفت المطران حنا الى انه "لم تتمكن أي قوة عاتية من شطب حقوقنا في المدينة المقدسة، مشدداً على "ضرورة ان يتحد الجميع لكي نكون أقوياء في الدفاع عن القدس وعن فلسطين والشعب الفلسطيني"، موضحاً ان "المسيحية في الشرق ليست بضاعة مستوردة من الغرب، وقوّة هذه الأمة في وحدتها والقضية الفلسطينية ليست هامشية بل تخصنا مباشرة، والاعتداءات على الأقصى تطال المسيحيين كما المسلمين".
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