رئيسة الوزراء النيوزيلندية: تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع لـ 4 أيام بدلا من 5

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ​جاسيندا أرديرن​، عن "اقتراحها تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع لـ 4 أيام بدلا من 5، وزيادة العطلات والإجازات"، مشيرة الى ان "هذا الامر من أجل المساعدة في إنعاش ​اقتصاد​ البلاد بعد انتهاء فترة الإغلاق بسبب ​فيروس كورونا​".

ولفتت أرديرن الى "إنها تريد تشجيع الأفكار الذكية والمبتكرة لمساعدة ​الاقتصاد​ المتعثر"، موضحة ان "الموظفين الذين يعملون من المنزل خلال فترة الإغلاق أظهروا قدراتهم الإنتاجية إذا تم منحهم مرونة إضافية، ومن المأمول أن تؤدي العطلات العامة الإضافية إلى زيادة الإقبال على قطاعي ​السياحة​ والفندقة، اللذين تضررا بشدة من تفشي الفيروس".