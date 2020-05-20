رئيسة الوزراء النيوزيلندية: تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع لـ 4 أيام بدلا من 5

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، عن "اقتراحها تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع لـ 4 أيام بدلا من 5، وزيادة العطلات والإجازات"، مشيرة الى ان "هذا الامر من أجل المساعدة في إنعاش اقتصاد البلاد بعد انتهاء فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا".
ولفتت أرديرن الى "إنها تريد تشجيع الأفكار الذكية والمبتكرة لمساعدة الاقتصاد المتعثر"، موضحة ان "الموظفين الذين يعملون من المنزل خلال فترة الإغلاق أظهروا قدراتهم الإنتاجية إذا تم منحهم مرونة إضافية، ومن المأمول أن تؤدي العطلات العامة الإضافية إلى زيادة الإقبال على قطاعي السياحة والفندقة، اللذين تضررا بشدة من تفشي الفيروس".
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