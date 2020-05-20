الصحة الأردنية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر تسجيل 23 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 672 إصابة.

ولفت جابر إلى أنه تم إجراء 4133 فحصًا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، 205 فحص منهم لسائقين من المحجورين في الأزرق، وكانت نتائجهم سلبية، ويتم إرسالهم إلى بيوتهم حاليًا".

وكان جابر أفاد في وقت سابق بأنه كلما زاد الانفتاح زاد عدد الحالات بشكل أكبر، مؤكدا أن الوضع جيد وأن فرق التقصي الوبائي قادرة على تنظيف البؤر، منوّهًا بأن "اتساع الرقعة الجغرافية لحالات الإصابة ليس مؤشرا خطيرا، ولا توجد حالات مجهولة لغاية الآن”.