ميركل: الدول الأشد فقرا تحتاج المزيد من المساعدة إلى جانب تجميد الديون

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه "يجب على قادة العالم مساعدة الدول الأشد فقرا على النجاة من جائحة فيروس كورونا، وان ذلك يكون من خلال الإبقاء على مساعدات التنمية واتخاذ المزيد من الخطوات بالإضافة إلى تجميد للديون جرت الموافقة عليه بالفعل".
ولفتت الى انه "بالنسبة لألمانيا، يعني هذا أنه لن تكون هناك تخفيضات في مساعدات التنمية، بل المزيد من الاستثمار في مساعدات التنمية في الخارج وإعادة تنظيم الأموال حتى تتناسب على نحو أفضل مع هذا الوضع للجائحة"، مؤكدة أن "القادة اتفقوا خلال مؤتمر عبر الفيديو على أن أزمة الفيروس التاجي زادت من خطر الحمائية في جميع أنحاء العالم، ونحن نرى مدى ضررها عندما تنهار سلاسل التوريد".
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