الحوثي: شعب اليمن حاضر مع أحرار الأمة لنصرة فلسطين ومقدساتها

أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، ان "هذا اليوم يهيئ الفرصة نحو تحرير فلسطين واستعادة المقدسات وإنقاذ الشعب الفلسطيني"، مؤكداً على "موقف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه العدو الإسرائيلي وهو التزام ديني وإنساني، فالعدو الإسرائيلي عدو الأمة كلها ويمثل خطرا على الأمن والاستقرار العالمي، ويشكل تهديدا للمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف، وجرائم العدو باتت ممارسات يومية".
ولفت الحوثي الى ان "مظلومية فلسطين تحتم على الأمة تحديد موقف مسؤول وحاسم ومعلن وواضح وعملي تجاهها، فشعب اليمن حاضر مع أحرار الأمة لنصرة فلسطين ومقدساتها"، مديناً "خطوات التطبيع والمطبعين وعلى رأسهم النظام السعودي ونعدها من الولاء المحرم شرعاً، مجدداً "عرضنا للنظام السعودي بشأن إطلاق المختطفين الفلسطينيين بالاستعداد لإطلاق طيار آخر و5 ضباط سعوديين".
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