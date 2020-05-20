ترامب وماكرون يناقشان بواعث القلق حول التدخل الأجنبي المتزايد في ليبيا

أعلن ​البيت الأبيض​ عن أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ونظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، ناقشا بواعث القلق حول التدخل الأجنبي المتزايد في ​ليبيا​ واتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد، كما وناقشا التقدم الذي يتحقق في إعادة فتح ​الولايات المتحدة​ و​فرنسا​، إضافة إلى الاقتصادات العالمية التي تضررت بفعل إجراءات العزل العام بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكد ترامب أنه يتطلع لاستضافة زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع قريبا.

وكان ترامب قاد أفاد في وقت سابق بأنه قد يستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في ​واشنطن​ أو في منطقة قريبة منها بعد أن ألغي الاجتماع وسط المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.