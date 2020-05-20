الصحة الفرنسية: ارتفاع الحصيلة اليومية للوفيات بسبب كورونا بنسبة 0.4%

أعلنت ​وزارة الصحة​ الفرنسية عن "ارتفاع الحصيلة اليومية للوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ بنسبة 0.4% مع تسجيل 110 ​حالات​ جديدة"، مشيرة الى ان "إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا بلغ 28132 شخصا، ما يعتبر الحصيلة الرابعة في ​العالم​ بعد ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ و​إيطاليا​، ويأتي ارتفاع حصيلة الوفيات مجددا بعد تسجيل انخفاض لها أمس الثلاثاء".

هذا وسجلت السلطات الفرنسية 418 إصابة جديدة ما يشكل ارتفاعا نسبته 0.3%، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 143 ألفا و845 شخصا.