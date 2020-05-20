الصحة الفرنسية: ارتفاع الحصيلة اليومية للوفيات بسبب كورونا بنسبة 0.4%

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن "ارتفاع الحصيلة اليومية للوفيات بسبب فيروس كورونا بنسبة 0.4% مع تسجيل 110 حالات جديدة"، مشيرة الى ان "إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا بلغ 28132 شخصا، ما يعتبر الحصيلة الرابعة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، ويأتي ارتفاع حصيلة الوفيات مجددا بعد تسجيل انخفاض لها أمس الثلاثاء".
هذا وسجلت السلطات الفرنسية 418 إصابة جديدة ما يشكل ارتفاعا نسبته 0.3%، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 143 ألفا و845 شخصا.
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