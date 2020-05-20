السلطات الأميركية: تسجيل 1579985 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية الأميركية عن "تسجيل 1579985 إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، بينها 94181 وفاة، ما يمثل 5.96% من الحصيلة العامة للحالات، و365747 شفاء، أي 23.14%.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.