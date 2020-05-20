أنزور: العلاقات الروسية السورية أعمق من أن تتأثر بأي حملة

أعلن نائب رئيس ​مجلس الشعب السوري​ نجدت اسماعيل أنزور، ان "العلاقات الروسية السورية أبعد وأعمق من أن تتأثر بأي حملة إعلامية، وما جرى هو حرب ولها أدوات المختلفة النفسية والاقتصادية وضرب البنى الاجتماعية وزعزعة الثقة بالنفس وبالآخرين".

وحول قانون العقوبات "قيصر" الذي ستطبقه ​أميركا​ الشهر المقبل على ​سوريا​ لفت أنزور الى انه "لا شك بأن الحصار بكل أشكاله مؤثر على سوريا ونحن ندرك بأن قانون قيصر سيكون له تبعات أكبر على بلدنا وخاصةً أنه يتناول الجهات التي ستعمل مع سوريا وهي ليست معتادة كما هي حالنا، وعلى تخطي الصعاب وتجاوز هكذا أشكال من الحصار الجائر على الشعب السوري بكل أطيافه ومذاهبه السياسية".