أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن أن شاطئ صور شهد اليوم زحمة رواد بينهم أطفال وسط ارتفاع درجات الحرارة في مخالفة لقرارات التعبئة العامة التي لم تسمح حتى اليوم بارتياد الشواطئ.
وقد قامت شرطة بلدية صور بدوريات وطلبت من رواد البحر الخروج من الشاطئ تحت طائلة المسؤولية، الا ان هذه النداءات لم تلق تجاوبا.
كانت هذه تفاصيل خبر زحمة رواد على شاطئ صور ونداءات البلدية لم تلق تجاوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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