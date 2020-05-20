زحمة رواد على شاطئ صور ونداءات البلدية لم تلق تجاوبا

أفاد مراسل "النشرة" في ​الجنوب​ عن أن ​شاطئ صور​ شهد اليوم زحمة رواد بينهم أطفال وسط ارتفاع ​درجات الحرارة​ في مخالفة لقرارات التعبئة العامة التي لم تسمح حتى اليوم بارتياد الشواطئ.

وقد قامت شرطة ​بلدية صور​ بدوريات وطلبت من رواد البحر الخروج من الشاطئ تحت طائلة المسؤولية، الا ان هذه النداءات لم تلق تجاوبا.